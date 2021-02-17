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    14:10, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч пожаров на автотранспорте ежегодно происходит в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среднем ежегодно в Казахстане происходит более 2 тысяч пожаров, объектами которых становятся автотранспортные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Только за 12 месяцев 2020 года на автомобильном транспорте произошло 2 216 пожаров, ущерб от которых составил 618 млн тенге.

    В январе 2021 года на автомобильном транспорте произошло 210 пожаров, ущерб от которых составил 88 млн тенге. В сравнении с аналогичным месяцем 2020 года количество пожаров увеличилось в 2 раза (январь 2020 года – 110), материальный ущерб вырос в 5 раз (15 млн тенге – в 2020 году).

    Основная доля пожаров на автотранспорте приходится на легковой транспорт - 187 случаев, или 89% от общего количества пожаров на транспорте.

    Пожары на автотранспортных средствах составляют 15-20% от общего количества пожаров и в течение последних 5 лет занимают устойчивое второе место по частоте возникновения, после объектов жилого сектора.

    Среди основных причин возникновения пожаров на транспортных средствах:

    - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автотранспортного средства;

    - утепление моторных отсеков горючими материалами, установка таких материалов в пространстве перед радиаторами;

    - установка «кустарного» газового оборудования;

    - неосторожное обращение с огнём;

    - неисправность топливной системы, систем смазки двигателя;

    - неисправность электрической системы;

    - проведение работ по ремонту автомобилей с применением источников открытого огня;

    - подогрев двигателей источниками открытого огня;

    - поджоги.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Другие государственные органы Происшествия
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