Более двух тысяч пожаров на автотранспорте ежегодно происходит в Казахстане
Только за 12 месяцев 2020 года на автомобильном транспорте произошло 2 216 пожаров, ущерб от которых составил 618 млн тенге.
В январе 2021 года на автомобильном транспорте произошло 210 пожаров, ущерб от которых составил 88 млн тенге. В сравнении с аналогичным месяцем 2020 года количество пожаров увеличилось в 2 раза (январь 2020 года – 110), материальный ущерб вырос в 5 раз (15 млн тенге – в 2020 году).
Основная доля пожаров на автотранспорте приходится на легковой транспорт - 187 случаев, или 89% от общего количества пожаров на транспорте.
Пожары на автотранспортных средствах составляют 15-20% от общего количества пожаров и в течение последних 5 лет занимают устойчивое второе место по частоте возникновения, после объектов жилого сектора.
Среди основных причин возникновения пожаров на транспортных средствах:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автотранспортного средства;
- утепление моторных отсеков горючими материалами, установка таких материалов в пространстве перед радиаторами;
- установка «кустарного» газового оборудования;
- неосторожное обращение с огнём;
- неисправность топливной системы, систем смазки двигателя;
- неисправность электрической системы;
- проведение работ по ремонту автомобилей с применением источников открытого огня;
- подогрев двигателей источниками открытого огня;
- поджоги.