Более двух тысяч пожаров на автотранспорте ежегодно происходит в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среднем ежегодно в Казахстане происходит более 2 тысяч пожаров, объектами которых становятся автотранспортные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Только за 12 месяцев 2020 года на автомобильном транспорте произошло 2 216 пожаров, ущерб от которых составил 618 млн тенге.

В январе 2021 года на автомобильном транспорте произошло 210 пожаров, ущерб от которых составил 88 млн тенге. В сравнении с аналогичным месяцем 2020 года количество пожаров увеличилось в 2 раза (январь 2020 года – 110), материальный ущерб вырос в 5 раз (15 млн тенге – в 2020 году).

Основная доля пожаров на автотранспорте приходится на легковой транспорт - 187 случаев, или 89% от общего количества пожаров на транспорте.

Пожары на автотранспортных средствах составляют 15-20% от общего количества пожаров и в течение последних 5 лет занимают устойчивое второе место по частоте возникновения, после объектов жилого сектора.

Среди основных причин возникновения пожаров на транспортных средствах:

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автотранспортного средства;

- утепление моторных отсеков горючими материалами, установка таких материалов в пространстве перед радиаторами;

- установка «кустарного» газового оборудования;

- неосторожное обращение с огнём;

- неисправность топливной системы, систем смазки двигателя;

- неисправность электрической системы;

- проведение работ по ремонту автомобилей с применением источников открытого огня;

- подогрев двигателей источниками открытого огня;

- поджоги.