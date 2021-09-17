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Более двух тысяч переселенцев прибыли в этом году в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
17 Сентября 2021, 17:39
Более двух тысяч переселенцев прибыли в этом году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область с 2017-го года по программе «Еңбек» прибыли почти девять тысяч переселенцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», на заседании общественного совета по региональному развитию руководитель управления координации занятости и социальных программ Алмаз Кошманов рассказал, как поддерживают переселенцев.

«Всего за период реализации программы прибыли 8 915 человек, или 2 608 семей. В сельской местности проживают 83%. Из 4 649 трудоспособных граждан 4 168 человек охвачены мерами занятости. В частности, трудоустроены на постоянные рабочие места 3 504 человека, заняты индивидуальной предпринимательской деятельностью 664», - отметил А. Кошманов.

Он добавил, что в связи с высокой заинтересованностью в переселении и с учетом ограниченного количества домов на вторичном рынке в Комплексный план включили мероприятия по предоставлению нового жилья переселенцам. Соответственно, возросло число прибывших в регион. С начала года область приняла 2 150 человек, это на 385 человек больше, нежели за весь прошлый год.


Северо-Казахстанская область   Экономика   Занятость   Общество  
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