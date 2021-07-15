Более двух тысяч павлодарцев нарушили правила содержания и выгула домашних животных

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Свыше двух тысяч павлодарцев нарушили правила содержания и выгула домашних животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 июля в полицию обратилась жительница Павлодара, рассказавшая, что во дворе ее дома по улице Московская сосед выпустил гулять собаку крупной породы без поводка и намордника. Из-за чего сама звонившая и другие жильцы многоэтажного дома боятся выйти на улицу.

Сотрудники полиции, приехавшие по указанному адресу, составили на хозяина собаки административный протокол по статье 408 за нарушение правил выгула и содержания домашних животных. Теперь безответственному владельцу питомца предстоит заплатить штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

Заместитель начальника местной полицейской службы Департамента полиции Павлодарской области Руфат Кенжин рассказал, что на территории области с начала года за данное нарушение к ответственности привлечены более 2200 человек.

Также стражи порядка предупреждают, что выгул собак на детских площадках, дошкольных и школьных территориях, во дворах, в парках и других общественных местах запрещен. Для этого есть специально отведенные места. При этом, собака на выгуле обязательно должна носить намордник и находиться на поводке, а в местах скопления людей и вовсе следует держать питомца на коротком поводке.