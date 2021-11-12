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Более двух тысяч новых рабочих мест создано в Кокшетау

12 Ноября 2021 10:00
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Более двух тысяч новых рабочих мест создано в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для развития малого и среднего бизнеса в Кокшетау реализованы 10 проектов по программе «Экономика простых вещей» на сумму 7 млрд тенге. Об этом рассказал на брифинге аким областного центра Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, в рамках городской дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!» в Кокшетау создано более 2 000 новых рабочих мест.

К примеру, ТОО «Гормолзавод» введена линия по производству кисломолочной продукции», что позволило создать 30 новых рабочих мест; ТОО «Eurasia Group Kazakstan» открыт сервисный центр по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники, создано 163 новых рабочих места (с увеличением до 212 мест до конца года).

«Хочу отметить, данный сервис является единственным по республике, что позволяет нашему городу быть центром притяжения всех аграриев страны», - отметил Б. Гайса.

Градоначальник подчеркнул, что для развития малого и среднего бизнеса в Кокшетау реализованы 10 проектов по программе «Экономика простых вещей» на сумму 7 млрд тенге.

«Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 494 и составило 16 838, что выше прошлогоднего показателя на 7,1%. По программе «Бастау бизнес» основам предпринимательства прошли обучение 260 человек. Сумма поступлений в бюджет от деятельности субъектов малого бизнеса составила более 12,5 млрд тенге. К уровню 2020 года поступления увеличились на 18%», - добавил Б. Гайса.


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#Бизнес   #Акмолинская область   #Акимат   #Экономика   #Занятость   #Регионы  
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Автор:

Оксана Матасова

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