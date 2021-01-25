НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч новых иностранных компаний пришли в Казахстан в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В первом полугодии 2020 года глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократились на 49% по сравнению с первой половиной 2019 года из-за экономических последствий пандемии COVID-19. Сокращение коснулось всех основных форм прямых иностранных инвестиций. Ограничительные меры по всему миру замедлили осуществление действующих инвестиционных проектов, а перспективы глубокой рецессии заставили транснациональные корпорации пересмотреть новые проекты.

Наибольший спад наблюдался в развитых странах, где приток прямых иностранных инвестиций сократился на 75%. В свою очередь, в развивающихся странах потоки уменьшились всего на 12%. В целом в 2020 году сокращение притока глобальных ПИИ прогнозируется в пределах 30–40%.

Негативные последствия кризиса не обошли стороной и Казахстан. По объективным причинам валовой приток прямых иностранных инвестиций в РК за девять месяцев 2020 года уменьшился на 32,2% за год и составил 12,6 млрд долларов США. Спад главным образом связан с сокращением притока прямых иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор экономики, который формирует основную долю притока внешних инвестиций. В этой отрасли приток ПИИ уменьшился на 42,1%, или 4,5 млрд долларов США.

При этом, несмотря на глобальный кризис, Казахстан остаётся привлекательной для внешних инвестиций страной и является безусловным лидером по показателю притока иностранных инвестиций в регионе. За годы независимости приток ПИИ в Казахстан составил около 350 млрд долларов США. За последние пять лет Казахстан ежегодно привлекал в среднем около 21,3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.

Содействие привлечению иностранных инвесторов в приоритетные отрасли казахстанской экономики — ключевой элемент внешнеэкономической политики Казахстана. Сегодня в стране создан благоприятный инвестиционный климат: действует упрощённый налоговый режим, постоянно совершенствуется национальное законодательство, расширяется пакет инвестиционных преференций.

В то время, когда во всём мире действовали карантинные мероприятия, было приостановлено производство и закрывались границы, правительство Казахстана приняло своевременные меры по недопущению «заморозки» проектов и привлечению новых инвесторов. Так, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 крупных инвестиционных объектов на общую сумму 1,3 млрд долларов США с созданием более чем 3 800 рабочих мест. Среди них такие значимые проекты, как производство автомобилей южнокорейской компании «Hyundai» в Алматы, технических газов немецкой компании «Linde Group» в Карагандинской области и комбикормов компании «Ancil Fund» из ОАЭ в Алматинской области.

Для эффективной реализации проектов осуществляется индивидуальный подход к каждому крупному инвестору и активное использование потенциала Международного финансового центра «Астана».

Даже в период жёстких карантинных ограничений МФЦА удалось привлечь значительное количество компаний. Если до пандемии в МФЦА работало около 420 компаний, то сейчас их количество достигло 659. Участники центра в совокупности пополнили бюджет страны почти на 6 млрд тенге за счёт налогов и сборов, и это с учётом падения деловой активности и налоговых преференций, предусмотренных для компаний, оказывающих финансовые услуги.

Кроме того, 18 ноября 2020 года на рабочей встрече Совета иностранных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость серьёзных преобразований и реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение транспарентности и предсказуемости государственных политик. Для достижения этих целей Глава государства выдвинул ряд предложений и инициатив. В соответствии с его поручением был разработан механизм Стратегического инвестиционного соглашения, которое обеспечит гарантированную стабильность законодательных условий со стороны государства на весь период действия. Продолжится работа по улучшению бизнес-климата, совершенствованию регуляторной системы, повышению защиты инвесторов от коррупции.

Предпринимаемые меры по улучшению инвестиционного климата позволили привлечь новые иностранные компании. По состоянию на 1 декабря 2020 года в Казахстане осуществляли деятельность 22,3 тысячи компаний с иностранным участием — на 10,6%, или 2,1 тысячи больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В свою очередь, сумма накопленных иностранных инвестиций в Казахстане увеличилась на 1% и составила 226,2 млрд долларов США.