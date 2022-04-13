Более двух тысяч нарушений миграционного законодательства выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года выявлено 2297 нарушений миграционного законодательства. Сумма взысканных штрафов составила 27 млн тенге за три месяца 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года выявлено 2297 нарушений миграционного законодательства. С начала года проводились оперативно-профилактические мероприятия, рейды. Этот показатель выше прошлогодних показателей в два раза. Сейчас границы открыты с нашими соседями. Сумма взысканных штрафов составила 27 млн тенге за три месяца 2022 года. Рост идет на 32,8%, в прошлом году сумма штрафов составила 20 млн тенге», - отметил на брифинге глава столичного управления миграционной службы Арман Баймухамет.

По словам спикера, в 2022 году в столице зарегистрировались 9 тысяч иностранных граждан, а в прошлом году - 4307.

Как отметил Арман Баймухамет, отвечая на вопросы журналистов, в основном трудовые мигранты приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайждана, Кыргызстана. Они задействованы в сезонных работах.