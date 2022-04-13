Более двух тысяч нарушений миграционного законодательства выявили в Нур-Султане
«С начала года выявлено 2297 нарушений миграционного законодательства. С начала года проводились оперативно-профилактические мероприятия, рейды. Этот показатель выше прошлогодних показателей в два раза. Сейчас границы открыты с нашими соседями. Сумма взысканных штрафов составила 27 млн тенге за три месяца 2022 года. Рост идет на 32,8%, в прошлом году сумма штрафов составила 20 млн тенге», - отметил на брифинге глава столичного управления миграционной службы Арман Баймухамет.
По словам спикера, в 2022 году в столице зарегистрировались 9 тысяч иностранных граждан, а в прошлом году - 4307.
Как отметил Арман Баймухамет, отвечая на вопросы журналистов, в основном трудовые мигранты приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайждана, Кыргызстана. Они задействованы в сезонных работах.