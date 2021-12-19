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Более двух тысяч нарушений безопасности выявили на объектах «Арселор Миттал Темиртау»

19 Декабря 2021 12:44
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Более двух тысяч нарушений безопасности выявили на объектах «Арселор Миттал Темиртау»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 32 проверки опасных производственных объектов «Арселор Миттал Темиртау» проведены в 2021 году. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно рассмотрения Правительственной комиссией по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте «Абайская» 7 ноября т.г. создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте «Абайская» Угольного департамента АМТ, в состав которой вошли все заинтересованные государственные органы, возглавляемая министром по чрезвычайным ситуациям. Комиссия, изучив обстоятельства случившегося, 24 ноября т.г. завершила свое расследование, придя к выводу, что причиной несчастного случая явилась авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана и выбросом горной массы», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в текущем году проведено 32 проверки опасных производственных объектов АМТ (по особому порядку – 9, внеплановых – 23).

«При этом выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс тенге, направлено 11 исков в суд о приостановке эксплуатации 34 опасных производственных объектов и технических устройств, которые в свою очередь могут привести к угрозе жизни и здоровью работников. В целом вопросы, поднимаемые в депутатском запросе, находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил Премьер.

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате аварии погибли шесть шахтёров.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Карагандинская область   #Безопасность   #ЧП на шахте  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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