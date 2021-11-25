Более двух тысяч молодых специалистов из других областей готовы принять костанайские предприятия

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Крупные костанайские предприятия готовы принять на работу молодых специалистов из других регионов страны и обеспечить всеми условиями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Всемирной ассоциации казахов, в рамках реализации программы переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков совместно с сенаторами - членами депутатской группы «Өңір» Е.Султановым, А.Куртаевым и Ж.Нургалиевым посетили Костанайскую область.

В ходе рабочей поездки гости ознакомились с работой крупных промышленных и добывающих предприятий региона. Регион имеет огромный промышленный и производственный потенциал, в то же время предприятия сталкиваются с нехваткой рабочей силы для реализации действующих и вновь вводимых в строй производств.

«Так, Валерий Гриненко, президент АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», отметил растущий дефицит рабочих рук в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию новых месторождений.

АО «ССГПО» готово обеспечить условия для переселения 900 молодых специалистов. Также руководство ТОО «СарыаркаАвтоПром» заинтересовано в привлечении дополнительно 500 специалистов. Реализуемый проект строительства завода «КАМАЗ» по производству чугунного литья готов предоставить 500 рабочих мест для молодых специалистов. Промышленное предприятие по производству сельскохозяйственной техники «Агромашхолдинг КЗ» нуждается дополнительно в 180 специалистах. Таким образом, общая потребность в кадрах только этих предприятий составляет порядка 2200 молодых специалистов»,- сообщили в пресс-службе организации.

З. Турисбеков отметил, что необходимо обеспечить переселение молодёжи из числа кандасов из южных регионов для обучения в среднеспециальных учебных заведениях Костанайской области и последующего трудоустройства на предприятия, при этом необходимо рассмотреть возможность предоставления земельных участков под ИЖС.

Стоит отметить, что принять казахстанцев с других регионов страны готовы и в крупнейшем агропромышленном комплексе страны «Олжа агро», базирующемся в Костанайской области. Руководство предприятия выразило заинтересованность в переселении дву тысяч семей из южных регионов, которые будут задействованы в разведении молодняка крупного рогатого скота, порядка 100 голов на 1 семью.

«В этой связи Всемирная ассоциация казахов заявила об оказании содействия путем организации переселения кандасов из южных регионов. В свою очередь, Акимат Костаная также готов предоставить земельные участки с инфраструктурой под ИЖС после принятия соответствующих поправок в действующее законодательство РК, что позволит властям региона выделять земельные участки для переселенцев из трудоизбыточных регионов страны»,- подытожили в пресс-службе Всемирной организации казахов.