Более двух тысяч медиков получили по 50 000 тенге от фонда «Birgemiz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 2 тысяч задействованных в борьбе с коронавирусом медицинских работников Нур-Султана и Алматы получили денежные выплаты по 50 000 тенге от фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева. На эти цели из спонсорских средств выделили более 100 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

Так, по информации председателя фонда Руслана Сакеева, единовременную выплату сегодня получили 2112 медработника, которые представляют 29 медицинских учреждений столицы и Алматы.

«Главой государства приняты беспрецедентные меры как по поддержке социально уязвимых слоев населения, так и наших врачей, которые находятся сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом. По поручению Елбасы фонд «Birgemiz» при поддержке партии «Nur Otan» также не остаются в стороне от этой работы. Буквально на днях мы начали первый этап по оказанию единовременной выплаты в размере 50 тысяч тенге свыше 150 тысячам нуждающихся семей из 23

городов. Вместе с тем, как вы знаете, медики Нур-Султана и Алматы, где наибольшее количество заболевших, работают сейчас в очень сложных условиях, не имея возможности увидеть свои семьи и даже просто отдохнуть. Поэтому мы хотим показать им свою благодарность за их заботу о здоровье казахстанцев и оказать поддержку, направив денежную помощь от фонда «Birgemiz»», - сказал Руслан Сакеев.

Между тем медики уже делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

«Спасибо вам за всестороннюю поддержку! Это закаляет наш дух, стимулирует вперёд! Я верю, что мой Казахстан ВМЕСТЕ пройдёт через все трудности!!! Бiз бiргемiз!!!», - написала в своем Instagram врач-инфекционист столичной многопрофильной детской больницы №3 Айнур Омарова.

«От лица всех медицинских работников Казахстана хотелось бы выразить благодарность нашему Елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу за его заботу, поддержку в такое тяжелое для страны время. Біз біргеміз!!»,- отметила в свою очередь главная медсестра Центра психического здоровья Гульнара Алтынбекова.

Напомним, ранее также стало известно, что более 150 тысяч наиболее нуждающихся казахстанских семей получат от фонда «Birgemiz» по 50 тысяч тенге. Изначально средства фонда планировалось распределить среди 100 тысяч нуждающихся. Однако количество заявок из регионов значительно увеличилось, а обратившихся через онлайн-ресурсы партии «Nur Otan» за помощью - удвоилось. Поэтому по поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Biz Birgemiz» было принято решение на первом этапе оказать финансовую поддержку более 150 тысячам наиболее нуждающихся граждан.

«Средства на сумму 7,6 миллиардов тенге уже поступили на счета региональных фондов. Оттуда деньги перечисляются на банковские счета получателей. Это жители 23-х крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально-уязвимых групп с самым низким уровнем дохода. Среди них малообеспеченные и многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, воспитывающие ребенка инвалида семьи, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально-уязвимых слоев населения пенсионеры по возрасту, дети-сироты, участники ВОВ и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла», - сообщил Руслан Сакеев.

При этом он пояснил, что при перечислении материальной помощи через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица комиссия взыматься не будет. Также проработан вопрос, чтобы средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

В целом, на счёта общественного фонда «Birgemiz» поступило более 18 млрд тенге. Подписан договор с правительственным оператором «СК-Фармация» по приобретению 5 миллионов масок для бесплатной раздачи наиболее уязвимым слоям населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам фонд создал официальный сайт birgemiz2020.kz .