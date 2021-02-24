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    16:51, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч казахстанцев получили вторую дозу вакцины от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятных проявлений от вакцины против коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач - вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом привито 20 157 человек. С 22 февраля начата вакцинация вторым компонентом. Привито 2137 человек. На сегодня неблагоприятных проявлений не зарегистрировано», - сообщил в ходе онлайн-брифинга в СЦК Ерлан Киясов.

    Он отметил, что 23 февраля начата поставка второй партии вакцины в количестве 93 тысяч доз, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Данной вакциной, по словам главного санврача, планируется завершить вакцинацию медработников и начать вакцинацию педагогов.

    «Вакцинация проводится всех регионах. Развернуто 786 прививочных пунктов, из них в настоящее время задействовано 170. Все обеспечены необходимым оборудованием для обеспечения холодовой цепи», - проинформировал Е. Киясов.

    Напомним, согласно матрице эпидемиологической ситуации, Республика Казахстан на протяжении последних двух недель находится в «зеленой» зоне. На сегодня в «красной» зоне регионов нет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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