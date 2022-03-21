Более двух тысяч казахстанцев полностью привились против КВИ за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 20 марта 2022 года, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 441 289 человек (+994), 2-м компонентом провакцинировано 9 122 012 человек (+2293).







