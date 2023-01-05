Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Более двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Астане

5 Января 2023, 21:32
Более двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала зимнего периода из столицы вывезено более 1,3 млн кубометров снега, что равно объему свыше 106 тысяч грузовиков. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Ежедневно в уборке снега в столице задействовано более тысячи единиц спецтехники и свыше двух тысяч дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам.

В ночь с 4 на 5 января из города вывезли на полигоны более 50 тысяч кубометров снега или 3 808 грузовиков.

С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 106 тысяч грузовиков снега, а это свыше 1,3 млн кубометров. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.


Фото: пресс-служба акимата г.Астана



Новости по теме
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Теги:
Читайте также
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Дороги закрыли в курортном районе СКО
Еще в двух областях Казахстана ограничено движение для грузовиков и автобусов
Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность
1212 человек спасли на этой неделе из снежного заноса – МВД
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы

Лента новостей