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Более двух тысяч человек получили прививки от коронавируса в Атырауской области
16 Марта 2021 18:04
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области прививки от коронавируса в общей сложности получили более 2 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, в феврале была привита первая тысяча человек.
Второй этап начался 9 марта, когда в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V». Всего было привито первым компонентом вакцины 1095 человек в Атырауской области. В их числе 721 педагог, 344 медицинских работника, 29 госслужащих и один полицейский.
Вакцинация продолжается.
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