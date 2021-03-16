Более двух тысяч человек получили прививки от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области прививки от коронавируса в общей сложности получили более 2 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, в феврале была привита первая тысяча человек.

Второй этап начался 9 марта, когда в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V». Всего было привито первым компонентом вакцины 1095 человек в Атырауской области. В их числе 721 педагог, 344 медицинских работника, 29 госслужащих и один полицейский.

Вакцинация продолжается.