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Более двух тысяч человек погибают в ДТП ежегодно в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Октября 2022, 12:56
Более двух тысяч человек погибают в ДТП ежегодно в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают более 2 тысяч человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние безопасности на дорогах является одним из показателей уровня развития страны. Ежегодно совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет более 2 тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения. В целом, с 2019 года отмечается динамика снижения аварийности. Вместе с тем, она ухудшилась на фоне предыдущих двух последних пандемийных лет, в условиях действовавших ограничений, - сказал Марат Ахметжанов в ходе заседания Правительства.

По данным ведомства, за восемь месяцев этого года возросли все показатели аварийности: ДТП – на 14%, погибших – на 18%, раненых – на 13%.

«Продолжает сохраняться высокий уровень аварийности в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходятся 56% всех ДТП по Казахстану, 55% травмированных и 41% погибших», - проинформировал М. Ахметжанов.



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