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    19:32, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч алматинских школьников вернулись к офлайн-обучению

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 2 тысяч алматинских школьников вернулись к традиционному формату обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

    Напомним, перед началом нового учебного года в связи с эпидситуацией в Алматы родителям предоставили возможность выбрать формат обучения. Тогда онлайн-формат выбрала очень маленькая часть – только 5,6% учащихся, это менее 17 тысяч из более чем 300 тысяч школьников.

    Наблюдая улучшение эпидситуации, родители двух тысяч учеников отказались от дистанционного обучения и отправили детей в школы.

    Руководитель управления образования акимата г.Алматы Ляззат Жылкыбаева отмечает, что в городе функционируют около 300 школ. Процент заболеваемости детей среди общего числа школьников в несколько раз ниже, даже если сравнивать с уровнем заболеваемости до начала учебного года. В школах приняты комплексные санитарные меры для обеспечения защиты здоровья детей. Организованы дополнительные подсмены, гибкое расписание уроков, перемены с разобщением начальных, средних, старших классов. Запрещено передвижение учащихся из одного кабинета в другой, установлено требование проводить занятия по принципу «один класс – один кабинет». Проводится разъяснительная работа по соблюдению санитарных требований среди педагогов и родителей.


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