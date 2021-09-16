Более двух тысяч алматинских школьников вернулись к офлайн-обучению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 2 тысяч алматинских школьников вернулись к традиционному формату обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

Напомним, перед началом нового учебного года в связи с эпидситуацией в Алматы родителям предоставили возможность выбрать формат обучения. Тогда онлайн-формат выбрала очень маленькая часть – только 5,6% учащихся, это менее 17 тысяч из более чем 300 тысяч школьников.

Наблюдая улучшение эпидситуации, родители двух тысяч учеников отказались от дистанционного обучения и отправили детей в школы.

Руководитель управления образования акимата г.Алматы Ляззат Жылкыбаева отмечает, что в городе функционируют около 300 школ. Процент заболеваемости детей среди общего числа школьников в несколько раз ниже, даже если сравнивать с уровнем заболеваемости до начала учебного года. В школах приняты комплексные санитарные меры для обеспечения защиты здоровья детей. Организованы дополнительные подсмены, гибкое расписание уроков, перемены с разобщением начальных, средних, старших классов. Запрещено передвижение учащихся из одного кабинета в другой, установлено требование проводить занятия по принципу «один класс – один кабинет». Проводится разъяснительная работа по соблюдению санитарных требований среди педагогов и родителей.