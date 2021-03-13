Более двух тысяч акмолинцев уже привито на втором этапе вакцинации от КВИ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - О том, как идет второй этап вакцинации «Спутник V «Гам-КОВИД-Вак» на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с первого февраля в регионе началась вакцинация от КВИ.

«На первом этапе поступило 1300 доз вакцины, было привито 1298 человек первым компонентом, второй компонент получили 1048 человек, их них 17 учителей, 9 госслужащих, 1100 медицинских работников. Второго марта поступило еще 3700 доз вакцины. На втором этапе получают вакцину педагоги и сотрудники силовых структур. Всего привито первым компонентом 2150, из них 638 учителей, 318 сотрудников силовых структур и полицейских, 59 государственных служащих, 930 медицинских работников», - пояснила главный санврач региона.

Всего по области подготовлено 24 прививочных пункта, которые задействованы в проведении вакцинации против КВИ, из которых пять - в городе Кокшетау.

«При получении двух компонентов вакцинация считается завершенной, иммунитет формируется на 56 день после введения вакцины и сохраняется на два года», - добавила спикер.

А. Мусина также напомнила очередность вакцинации. На первом этапе прививаются лица, имеющие высокий риск инфицирования: медицинские работники, педагоги школ, вузов и сузов, сотрудники силовых структур. Вторым этапом прививаются педагоги школ-интернатов, детские дошкольные учреждения, студенты, госслужащие, лица с хроническими заболеваниями. Третьим этапом персонал и контингент медико-социальных учреждений и сотрудники детских закрытых учреждений. Четвертым этапом - весь оставшийся контингент из группы риска.

«Неблагоприятных реакций на вакцину у привившихся не зарегистрировано», - резюмировала А. Мусина.