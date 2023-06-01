Более двух тысяч административных постановлений полиции отменили прокуроры в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более двух тысяч вынесенных незаконно административных постановлений полиции отменили сотрудники городской прокуроры в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что персональные данные владельца автомобильного транспорта устанавливались через мобильные планшеты сотрудников полиции, постановлениями последних физические лица привлекались к ответственности по части 1 статьи 612 Кодекса об административных правонарушениях. Таким образом, сотрудники полиции при отсутствии признаков состава правонарушения привлекали физических лиц к административной ответственности. Принесенным прокурором города протестом отменено 1 079 постановлений по делам об административных правонарушениях по части 1 статьи 612 Кодекса об административных правонарушениях»,- сообщили в пресс-службе прокуратуры города Атырау.

Всего отменено более 2 тысяч административных постановлений полиции, вынесенных с нарушением закона. К дисциплинарной ответственности привлечено 24 сотрудника полиции.