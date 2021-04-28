Более двух суток горит полигон ТБО под Карагандой

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более двух суток пожарные борются с возгоранием на полигоне твердых бытовых отходов рядом с Карагандой. За неделю до этого на этом же месте огнеборцы потушили пожар, но пламя вновь охватило территорию свалки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19-21 апреля произошло горение на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области. В тушении были задействованы силы подразделений департамента по ЧС, местных исполнительных органов и привлеченных организаций. Площадь горения составила 1200 кв.м. Тогда удалось ликвидировать возгорание. Однако огонь вновь охватил территорию свалки, и более двух суток идет борьба с тушением возгорания.

«Информация о повторном горении на полигоне поступила 25 апреля. В тушении задействованы подразделения ДЧС и местных исполнительных органов. Площадь горения составляет 1 га. Сложность тушения заключается в большой площади горения, наличием большого количества горючих материалов. Также тушение мусора, высотой более 3 м, осложнено ветреной погодой», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

На данный момент пожарные все еще борются с огнем. На месте от ДЧС работают 23 человека и 5 единиц техники.