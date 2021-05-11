Более двух сотен фактов незаконного вылова рыбы зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях начато оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре» против незаконного производства осетровых видов рыб и их продукции. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях начато оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре» против незаконного производства осетровых видов рыб и их продукции.

Департаменты полиции Западного региона проводят оперативно-розыскные и другие профилактические мероприятия по факту выявления и пресечению фактов браконьерства и незаконного оборота рыбной продукции.

Мероприятие проводится с 1 апреля совместно с Пограничной службой КНБ РК, прокуратурой по защите природы, органами таможенного контроля и рыбоохраны.

С начала проведения операции выявлено 269 правонарушений. Среди них: незаконного вылова рыбы, приобретения и реализации, 24 факта транспортировки рыбы и рыбной продукции. Также задержано 241 правонарушителей. У них конфисковали 18 тонн рыбы, из них свыше 4 тонн осетровых видов рыб, порядка десяти средств для плавания.

По 22 фактам начато досудебное расследование. 225 человек привлечены к административной ответственности. Оштрафованы на сумму около 10 млн тенге.



