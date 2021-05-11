Более двух сотен фактов незаконного вылова рыбы зафиксировано в Казахстане
На территории Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях начато оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре» против незаконного производства осетровых видов рыб и их продукции.
Департаменты полиции Западного региона проводят оперативно-розыскные и другие профилактические мероприятия по факту выявления и пресечению фактов браконьерства и незаконного оборота рыбной продукции.
Мероприятие проводится с 1 апреля совместно с Пограничной службой КНБ РК, прокуратурой по защите природы, органами таможенного контроля и рыбоохраны.
С начала проведения операции выявлено 269 правонарушений. Среди них: незаконного вылова рыбы, приобретения и реализации, 24 факта транспортировки рыбы и рыбной продукции. Также задержано 241 правонарушителей. У них конфисковали 18 тонн рыбы, из них свыше 4 тонн осетровых видов рыб, порядка десяти средств для плавания.
По 22 фактам начато досудебное расследование. 225 человек привлечены к административной ответственности. Оштрафованы на сумму около 10 млн тенге.