Более двух млрд тенге выделили на учебники в Карагандинской области

В этом году на закуп учебников и учебно-методических комплексов в Карагандинской области выделено более двух млрд тенге. Это составляет 100% от потребности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении образования в Карагандинской области, в учебных заведениях региона используются соответствующие ресурсы, учебники, учебно-методические комплексы, цифровые ресурсы, утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан.

Также в управлении образования сообщили, что в этом году увеличилась доля электронных учебников.

- Со значительным увеличением объема цифровых учебных изданий для 1-11 классов на цифровую платформу выделено 75 250 000 тг. 339 организаций образования области заключили договоры с издательствами для подключения к образовательному ресурсу. На платформе представлены 114 учебников для 1-11 классов на казахском и русском языках. Сейчас платформа стала своеобразным «Цифровым портфелем» казахстанского школьника, где каждый может найти комплект учебников почти по всем предметам. А с целью расширения возможностей доступного образования ученик через логин и пароль сможет в любое удобное ему время из любой точки мира открыть в электронном формате нужный ему учебник и начать по нему заниматься, - пояснили в ведомстве.

Педагоги утверждают, что электронные учебники соответствуют типовым учебным программам и рекомендованы к использованию Министерством просвещения РК. Также учебники не дают нагрузки физической, как типографские, распечатанные. Все они собраны на образовательной платформе в цифровом формате и ученик может их использовать, выйдя через стационарный ноутбук в школе или личный планшет, смартфон. А это значит, что ученик может не носить тяжелый рюкзак с учебниками в школу или уменьшить количествоучебников. Помимо этого, на платформе к каждому тематическому разделу прилагается много познавательного видео- и аудиоматериала для самообразования.

Скачать учебник на платформе нельзя, потому что каждый учебник содержит большое количество мультимедийного материала: аудио-, видео-, а также интерактивные задания, которые работают только в режиме онлайн через образовательную платформу. Сейчас появились и новые возможности, когда ученик может через QR- код получить предметную информацию с ресурса и ознакомиться с ней.