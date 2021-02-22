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    14:23, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Более двух млн тенге за алименты задолжала дочери жительница Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Более двух млн тенге за алименты задолжала своей дочери жительница Костанайской области. Женщину могли привлечь к административной ответственности по статье 669 КОАП РК – арест до пяти суток. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИКостанайской области.

    «Гражданка С. была лишена родительских прав с июня 2011 года, исполнительный документ был выписан Костанайским городским судом. Опекуном является бабушка, девочка, 2005 года рождения. Только в начале января 2021 года судебный исполнитель Жанар Кужина сообщила о задолженности по алиментам 2 246 298 тенге», - рассказала руководитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова.

    Однако, гражданка С. нашла средства, чтобы погасить долг по алиментам перед своей дочерью в полном объёме.

    Должница не работает, официально нигде не трудоустроена, однако, чтобы избежать ареста женщина нашла сумму, которая превышает более двух миллионов тенге.

    На сегодня в производстве ЧСИ региона находятся на исполнении свыше 16 тысяч алиментных дел.


    Теги:
    Закон и право Костанайская область Права человека Общество
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