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    11:52, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Более двух млн детей отдыхают в сезонных лагерях РК

    дети
    Фото: Минпросвещения РК

    Как организован в этом году детский отдых, рассказала заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Хочу также обратить ваше внимание на обеспечение детского отдыха. В прошлом году по этому вопросу депутатами было высказано много критики. В этом году этот вопрос был взят на особый контроль. Во всех регионах функционируют штабы. Допуск детей разрешался только в лагеря, прошедшие проверки на пожарную безопасность, СЭС и специальные проверки граждан, работающих с детьми, - сказала Тамара Дуйсенова.

    В настоящее время, по ее словам, более 2 млн детей охвачены отдыхом в 121 сезонном лагере, 9 638 пришкольных и специальных лагерях.

    - В целях обеспечения безопасности детей также проведена масштабная работа по приведению в соответствие дорожной инфраструктуры при школах, - добавила Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Правительство Каникулы летний отдых Дети Детский отдых
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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