Более двух млн детей отдыхают в сезонных лагерях РК

Как организован в этом году детский отдых, рассказала заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Хочу также обратить ваше внимание на обеспечение детского отдыха. В прошлом году по этому вопросу депутатами было высказано много критики. В этом году этот вопрос был взят на особый контроль. Во всех регионах функционируют штабы. Допуск детей разрешался только в лагеря, прошедшие проверки на пожарную безопасность, СЭС и специальные проверки граждан, работающих с детьми, - сказала Тамара Дуйсенова.

В настоящее время, по ее словам, более 2 млн детей охвачены отдыхом в 121 сезонном лагере, 9 638 пришкольных и специальных лагерях.