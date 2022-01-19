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Более двух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее
19 Января 2022 16:00
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Болеедвух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В дежурную часть Затонского отдела полиции УП города Семея поступила информация о том, что работник одного из ТОО в период с 13 по 22 декабря 2021 года, используя свое служебное положение, растратила денежные средства в сумме около 2 097 933 тенге.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержана 39-подозреваемая, которая во время допроса дала признательные показания.
По факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».
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