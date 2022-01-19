+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более двух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее

19 Января 2022 16:00
Поделиться:
Более двух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Болеедвух миллионов тенге растратила работница ТОО в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении мародерства в Алматы
Мародеры, обворовавшие центр сотовой связи, задержаны в Алматы В ходе проверок в период ЧП изъяты семь единиц оружия и боеприпасы – ДП Нур-Султана МВД: Полиция продолжит ОПМ «Правопорядок» до особого распоряжения

В дежурную часть Затонского отдела полиции УП города Семея поступила информация о том, что работник одного из ТОО в период с 13 по 22 декабря 2021 года, используя свое служебное положение, растратила денежные средства в сумме около 2 097 933 тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержана 39-подозреваемая, которая во время допроса дала признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении мародерства в Алматы
Мародеры, обворовавшие центр сотовой связи, задержаны в Алматы
В ходе проверок в период ЧП изъяты семь единиц оружия и боеприпасы – ДП Нур-Султана
МВД: Полиция продолжит ОПМ «Правопорядок» до особого распоряжения
Популярное
1 Комендантский час отменяется в Алматинской области
2 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
3 Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
4 Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
5 Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
6 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Читайте также
Режим ЧП в Мангистау: на блокпостах проверили свыше 62 тысяч авто
Интернет-магазин обворовали три мародера в Алматы
Комендантский час отменяется в Алматинской области
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив