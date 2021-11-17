Более двух миллионов тенге перечислил мошенникам житель СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области перечислил мошенникам 2,1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О мошенничестве, жертвой которого стал 37-летний сельчанин, полицейские рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций.
В социальных сетях мужчина увидел объявление о возможности заработать в одной из инвестиционных компаний. На странице нужно было оставить о себе личную информацию: имя и фамилию, адрес проживания, номер телефона и номер карты.
Спустя пару дней поступил звонок с российского номера. Мужчина представился сотрудником компании и сообщил, что для совместной работы ему необходимо оплатить налог в суме 23 тысяч тенге. Позже этот же «сотрудник» сказал, что мужчина заработал 500$, затем - уже 4600$. Но для вывода средств необходимо осуществить последний платеж.
«Потерпевший начал занимать денежные средства у знакомых, оформил микрозаймы и в итоге перечислил мошенникам 2,1 млн тенге. Затем они перестали выходить с ним на связь. В этой схеме целью злоумышленников было заинтересовать свою жертву легким заработком. После чего они смогли выманить у него все денежные средства», - сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.
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