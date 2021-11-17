+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более двух миллионов тенге перечислил мошенникам житель СКО

17 Ноября 2021 15:00
Поделиться:
Более двух миллионов тенге перечислил мошенникам житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области перечислил мошенникам 2,1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На 8,5 млн тенге оформила займы и отдала все деньги мошенникам жительница СКО
480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя в Павлодарской области «Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью Актюбинских водителей просят воздержаться от дальних поездок в связи с непогодой

О мошенничестве, жертвой которого стал 37-летний сельчанин, полицейские рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций.

В социальных сетях мужчина увидел объявление о возможности заработать в одной из инвестиционных компаний. На странице нужно было оставить о себе личную информацию: имя и фамилию, адрес проживания, номер телефона и номер карты.

Спустя пару дней поступил звонок с российского номера. Мужчина представился сотрудником компании и сообщил, что для совместной работы ему необходимо оплатить налог в суме 23 тысяч тенге. Позже этот же «сотрудник» сказал, что мужчина заработал 500$, затем - уже 4600$. Но для вывода средств необходимо осуществить последний платеж.

«Потерпевший начал занимать денежные средства у знакомых, оформил микрозаймы и в итоге перечислил мошенникам 2,1 млн тенге. Затем они перестали выходить с ним на связь. В этой схеме целью злоумышленников было заинтересовать свою жертву легким заработком. После чего они смогли выманить у него все денежные средства», - сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Мошенничество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
На 8,5 млн тенге оформила займы и отдала все деньги мошенникам жительница СКО
480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя в Павлодарской области
«Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью
Актюбинских водителей просят воздержаться от дальних поездок в связи с непогодой
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Сильные осадки ожидаются в Алматы
3 Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
4 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
5 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
6 Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Читайте также
На 8,5 млн тенге оформила займы и отдала все деньги мошенникам жительница СКО
Модель сервисной полиции презентована в Актобе
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Сильные осадки ожидаются в Алматы
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив