Более двух месяцев без централизованной  воды находятся жители двух сел в Акмолинской области

ЕГИНДЫКОЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Егиндыкольском районе Акмолинской области 2 июня официально объявлен режим ЧС техногенного характера по причине длительного отсутствия поставки питьевой воды из Нуринского водовода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вот уже более двух месяцев находятся без центрального водоснабжения жители сел Бауманское и Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области. По словам акима района Ерлана Мухамедина, все дело в старом водопроводе, который не ремонтировался с 70-х годов.

«Сейчас износ металла составляет 80-90%. Из-за того, что трубы не держат, вода не доходит к нам. У нас есть населённые пункты, где воды вообще нет. Режим ЧС объявляется в случае, если более суток в центральном водоводе нет воды. В конце апреля-начале мая в райцентре не давали, а в населённых пунктах Бауманское, Коржинколь нет воды вообще с апреля. То есть там люди без центрального водоснабжения уже больше двух месяцев. Еще в Сабынды есть головные сооружения, из-за того, что там забиваются скважины, должный объем воды не поступает», - пояснил аким.

Для решения возникшей проблемы в 2021 году был инициирован вопрос о необходимости провести реконструкцию водовода, а это 337 км на территориях Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов.

«В 2022 году на начало разработки ПСД выделили100 млн тенге. В 2023 году на завершение разработки – 287 млн. Общая стоимость проекта ПСД – 387 млн. Сейчас разрабатывается ПСД, которое будет включать четыре этапа. Конкретно нашего района касаются два из них. Первый – головные сооружения в Сабынды, второй – магистраль. Если ПСД сделают первые два этапа и деньги на реконструкцию выделят, то, думаю, вопрос воды будет решен», - отметил аким.

В села организован подвоз воды из Астраханского района и резервуара села Буревестника, где запас около 400 кубов.

«В общей сложности в районе 4,5 тысячи человек имеют проблемы с водоснабжением. У нас есть еще и населенные пункты, которые вообще без центрального водовода. Там подвоз на постоянной основе, потому что на территории Егиндыколя запаса воды нет. Гидроизыскания, проводимые на территории района 4 года назад, показали, что подземные воды по качеству не пригодны для питья, да и количество их ограничено», - добавил аким района.