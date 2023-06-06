Более двух месяцев без централизованной воды находятся жители двух сел в Акмолинской области
Вот уже более двух месяцев находятся без центрального водоснабжения жители сел Бауманское и Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области. По словам акима района Ерлана Мухамедина, все дело в старом водопроводе, который не ремонтировался с 70-х годов.
«Сейчас износ металла составляет 80-90%. Из-за того, что трубы не держат, вода не доходит к нам. У нас есть населённые пункты, где воды вообще нет. Режим ЧС объявляется в случае, если более суток в центральном водоводе нет воды. В конце апреля-начале мая в райцентре не давали, а в населённых пунктах Бауманское, Коржинколь нет воды вообще с апреля. То есть там люди без центрального водоснабжения уже больше двух месяцев. Еще в Сабынды есть головные сооружения, из-за того, что там забиваются скважины, должный объем воды не поступает», - пояснил аким.
Для решения возникшей проблемы в 2021 году был инициирован вопрос о необходимости провести реконструкцию водовода, а это 337 км на территориях Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов.
«В 2022 году на начало разработки ПСД выделили100 млн тенге. В 2023 году на завершение разработки – 287 млн. Общая стоимость проекта ПСД – 387 млн. Сейчас разрабатывается ПСД, которое будет включать четыре этапа. Конкретно нашего района касаются два из них. Первый – головные сооружения в Сабынды, второй – магистраль. Если ПСД сделают первые два этапа и деньги на реконструкцию выделят, то, думаю, вопрос воды будет решен», - отметил аким.
В села организован подвоз воды из Астраханского района и резервуара села Буревестника, где запас около 400 кубов.
«В общей сложности в районе 4,5 тысячи человек имеют проблемы с водоснабжением. У нас есть еще и населенные пункты, которые вообще без центрального водовода. Там подвоз на постоянной основе, потому что на территории Егиндыколя запаса воды нет. Гидроизыскания, проводимые на территории района 4 года назад, показали, что подземные воды по качеству не пригодны для питья, да и количество их ограничено», - добавил аким района.