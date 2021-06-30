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    14:14, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Более двух лет скрывался в России должник из ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 2 лет скрывался в России должник из ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Одним из направлений работы миграционной службы является розыск должников по исполнительным производствам. С начала года за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 100 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей и не оплачивали долги. Неплательщики во избежание оплаты скрываются не только в нашей стране, но и за ее пределами.

    «Так, 18 июня в Российской Федерации установлен 45 летний гражданин Республики Казахстан, который во избежание своевременной оплаты долга более двух лет проживал на территории соседнего государства», – рассказал начальник управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

    После поступления исполнительного производства от судебного исполнителя сотрудники миграционной службы в ходе розыскных мероприятий установили должника и передали информацию судебному исполнителю для взыскания долга.

    Миграционная служба ДП ВКО предупреждает, что в случае умышленного уклонения должника от уплаты долга ему грозит административная ответственность по ст.669 КоАП РК, в случае уклонения алиментщика от отплаты ему грозит уголовная ответственность по ст. 139 УК РК.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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