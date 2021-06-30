Более двух лет скрывался в России должник из ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 2 лет скрывался в России должник из ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из направлений работы миграционной службы является розыск должников по исполнительным производствам. С начала года за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 100 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей и не оплачивали долги. Неплательщики во избежание оплаты скрываются не только в нашей стране, но и за ее пределами.

«Так, 18 июня в Российской Федерации установлен 45 летний гражданин Республики Казахстан, который во избежание своевременной оплаты долга более двух лет проживал на территории соседнего государства», – рассказал начальник управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

После поступления исполнительного производства от судебного исполнителя сотрудники миграционной службы в ходе розыскных мероприятий установили должника и передали информацию судебному исполнителю для взыскания долга.

Миграционная служба ДП ВКО предупреждает, что в случае умышленного уклонения должника от уплаты долга ему грозит административная ответственность по ст.669 КоАП РК, в случае уклонения алиментщика от отплаты ему грозит уголовная ответственность по ст. 139 УК РК.