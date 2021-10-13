Более двадцати спектаклей покажут на театральной неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Независимости Казахстана в столице состоится театральный фестиваль «ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week». Участие в нем примут 11 лучших коллективов города и зарубежья, которые покажут более 20 постановок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Театральный фестиваль будет проходить в столице с 28 октября по 1 ноября. Свои лучшие постановки зрителям покажут театр «Астана Опера», Казахский драмтеатр имени К. Куанышбаева, театр комедии имени А. Мамбетова, русский драмтеатр имени М. Горького, а также столичные театры кукол, МТЮЗ, «Жастар», «Наз», «Astana Musical». В качестве почетных гостей фестиваля в столицу приглашены творческие коллективы Московского драматического театра на Малой Бронной и Государственного академического центрального театра кукол имени С. Образцова.

В течение пяти дней на театральных сценах столицы участники фестиваля выступят со своими ведущими спектаклями, также будут организованы мастер-классы, выставки современного и изобразительного искусства. В программу фестиваля входят опера «Қыз Жібек», музыкальная драма «Абай-Тоғжан», спектакли «Құнанбай», «Жарқанат», «Ромео и Джульетта», «Жібек», балет «Жизель» и др. На площадке фестиваля организуют и конференцию, на которой планируется обсудить проблемы и дальнейшие пути развития театрального искусства Казахстана.

«Целью данного культурного события является поддержка наших деятелей культуры, создание праздничного настроения как для зрителей, так и для участников фестиваля. Впервые в проведении данного фестиваля будет задействована вся инфраструктура города, в том числе малый и средний бизнес. Во время театральной недели будут организованы выставки, различные мастер-классы ведущих театралов и мэтров театральной сцены, среди горожан также разыграем билеты на интересные премьерные постановки спектаклей. Вся информация относительно организации театральной недели будет размещена на сайте www.visitnursultan.kz», - сообщал ранее аким столицы Алтай Кульгинов.

Стоит отметить, что за 30 лет Независимости культурная жизнь столицы значительно преобразилась. За эти годы в городе открылось свыше 10 театров, коллективы которых горячо встречают зрители как столицы, так и стран зарубежья.