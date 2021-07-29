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Более девяти тысяч новых светильников установили на улицах Усть-Каменогорска

29 Июля 2021 12:11
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Более девяти тысяч новых светильников установили на улицах Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске установили более 9 тысяч новых уличных светильников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Усть-Каменогорске в рамках проекта по модернизации системы уличного освещения установлено 9 117 новых светильников. По проекту в городе в этом году планируется установить около 14 тысяч современных светодиодных светильников и энергосберегающих ламп.

«На сегодняшний день по городу должны были заменить свыше 10,5 тысяч светильников, сейчас установлен 71% планируемого объема. Оставшийся объем до конца сентября должны выполнить ТОО «Горсвет» и АО «Объединенная энергосервисная компания», - прокомментировали в пресс-службе акима ВКО.

Благодаря обновлению инфраструктуры освещение улиц города становится более эффективным, а новые технологии позволяют экономить энергию в два раза.

Ранее сообщалось, что в Семее в этом году из городского бюджета выделен 1 млрд тенге на средний ремонт проспекта Ауэзова и прилегающих улиц.

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#Инфраструктурные проекты   #Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Регионы  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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