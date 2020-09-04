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Более девяти тысяч казахстанок страдают бесплодием – Минздрав

4 Сентября 2020 16:04
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Более девяти тысяч казахстанок страдают бесплодием – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал о ситуации в стране с экстракорпоральным оплодотворением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил 11 задач перед Министерством здравоохранения, их уже детально проговаривали», - сказал Багдат Коджахметов на пресс-конференции в СЦК.

«Я лишь хочу остановиться на увеличении квот на ЭКО – Президент поручил Правительству запустить со следующего года программу «Ансаган саби» и увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч. Программа ЭКО включена в объем ГОБМП с 2010 года. В Казахстане на сегодня работают 26 центров ЭКО, в том числе 21 частный. И к настоящему времени по данной методике родилось более 22 тысяч детей», - добавил представитель Минздрава.

В заключении он озвучил некоторую статистику по ЭКО.

«Согласно информационной системе республиканского центра электронного здравоохранения на учете с бесплодием сегодня состоят 9467 женщин», -заключил Б. Коджахметов.



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#Здравоохранение   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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