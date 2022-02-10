Более девяти тысяч детей вакцинировали Pfizer в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация беременных женщин, женщин, находящихся в послеродовом периоде и детей в возрасте от 12 до 18 лет препаратом Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя управления здравоохранения Нурлана Айманова, в регионе вакцинацией Pfizer подлежат 42 705 человек. В том числе 32 050 детей, 4 550 беременных женщин и 6 105 женщин в послеродовом периоде.

На 10 февраля вакцину получили 9 032 ребенка, 331 беременная женщина и 2 025 женщин в послеродовом периоде.

Лидирующие позиции по области по проведению кампании по вакцинации детей, беременных женщин и женщин в послеродовом периоде, занимают Айыртауский район – более 77% привитых, Акжарский – около 75% и Аккайынский район – 63%.

Самые низкие темпы вакцинации детей, беременных женщин и женщин послеродового периода в городских поликлиниках №2 и №3 и Кызылжарском районе.

«По области еще 33 536 подлежащих вакцинации в этих группах населения вакцину не получили. Это является самым высоким показателем в РК. На постоянной основе специалистами первичной медико-санитарной помощи со всеми беременными женщинами проводится санитарно-просветительная работа о важности вакцинации против коронавирусной инфекции, о возможных осложнениях после перенесенного заболевания во время беременности», - сказал Н. Айманов.