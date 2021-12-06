Более девяти тысяч человек пострадали от ЧП в Казахстане за четыре года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние четыре года в стране в результате чрезвычайных ситуаций, происшествий природного и техногенного характера пострадали 9 047 человек. Об этом сообщила заместитель председателя Мажилиса, депутат Балаим Кесебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, стихийные бедствия ежегодно уносят жизни людей, влияют на здоровье и повседневную жизнь. Казахстан не может оставаться вне общемировых закономерностей возникновения чрезвычайных ситуаций, их негативного воздействия на социальную сферу и окружающую среду. Увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду и негативные факторы, связанные с активным индустриальным развитием страны, приводят к возникновению техногенных чрезвычайных ситуаций. Только за последние 4 года на территории республики зарегистрировано 56 783 чрезвычайных ситуации и происшествий природного и техногенного характера. В результате пострадали 9 047 человек, из них 2 875 человек погибли. Материальный ущерб составил 19,4 млрд тенге», - сказала Балаим Кесебаева во время правительственного часа в Мажилисе на тему «О развитии системы гражданской защиты».

По ее словам, в указанных случаях наши граждане не остались наедине с этими ситуациями. Особое внимание государство уделяет вопросам поддержки пострадавшего населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для этого в резервах Правительства и местных исполнительных органов ежегодно предусматриваются финансовые средства и используются ресурсы государственного материального резерва.

«В этих условиях дальнейшее развитие системы гражданской защиты является важнейшим условием обеспечения безопасности населения и экономического потенциала страны. Вместе с тем глобальное изменение климата на нашей планете демонстрирует необходимость пересмотра принципов и механизмов функционирования государственной системы гражданской обороны в соответствии с требованиями времени. Кроме того, проблемы в сфере гражданской обороны затрудняют эффективную деятельность по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», - отметила депутат.



