Более девяти млрд тенге бюджетных средств сэкономило Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в оборонном ведомстве рассмотрены основные вопросы подготовки Вооруженных сил к новому учебному году, а также даны поручения по отдельным направлениям жизнедеятельности армии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

На совещании доложено о соблюдении оборонным ведомством финансовой дисциплины. Наряду с почти стопроцентным освоением выделенных бюджетных средств, за истекший период текущего года получена экономия более 9 миллиардов тенге. Экономия достигнута за счет обеспечения большей прозрачности и открытости при проведении государственных закупок, а также неукоснительного исполнения законодательства и совершенствования конкурсных процедур. Средства, полученные от экономии, распределены на приоритетные направления развития Вооруженных сил.

По итогам проверок комиссией Министерства обороны военных учебных заведений даны указания главнокомандующим видами Вооруженных сил во взаимодействии с департаментом военного образования и науки принять меры по совершенствованию образовательного процесса. Это, прежде всего, касается укомплектованности и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, применения в процессе обучения новых учебных тренажеров, образцов вооружения и военной техники, выработки дополнительных мер для мотивации курсантов на качественное усвоение учебного материала. Важным вопросом является создание образцовых социально-бытовых условий для подготовки будущих офицеров.

Было поручено рассмотреть вопрос о проведении в следующем году ревизии всего казарменно-жилищного фонда. В Вооруженных Силах большинство объектов капитального строительства возведено еще в советское время, длительное время капитальному ремонту не подвергалось, поэтому годами находится в ветхом состоянии. В этой связи назрела необходимость оценки их реального состояния и перспектив дальнейшей эксплуатации.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что в целом в Вооруженных силах расширяется применение государственного языка. Совещания, делопроизводство и разработка нормативных правовых актов ведутся на государственном языке, общение между военнослужащими, руководство воинскими подразделениями осуществляется на двух языках.

При этом обращено внимание на необходимость улучшения владения государственным языком отдельными должностными лицами, в том числе руководящего звена. В основном, это профессионалы своего дела, хорошо образованные и компетентные специалисты, но затрудняющиеся в свободном изложении мыслей на государственном языке.

Даны указания организовать для командного состава, командующих, главнокомандующих, вплоть до заместителей министра более углубленные регулярные групповые занятия и индивидуальные курсы, проверку знаний государственного языка. Для этого особое внимание уделено подбору преподавателей, которые должны максимально нацелить обучаемых на практическое применение языка, особенно по направлениям, с которыми военнослужащие чаще всего сталкиваются в служебной деятельности.

Большинство учебной, научно-популярной и справочной литературы, необходимой военным для повышения профессионального уровня, выходит на русском и английском языках. Поэтому каждый военнослужащий должен осознанно следовать курсу на трехъязычие, который был определен Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы еще в 2007 году.

«Владения одним языком в наше время для специалиста, командира, офицера недостаточно», – подчеркнул министр обороны.