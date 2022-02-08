Более девяти млн госуслуг оказано костанайцам в 2021 году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По итогам прошлого года в Костанайской области оказано 9,6 миллионов государственных услуг. Об этом сообщил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Через государственную корпорацию оказано 62 тыс (0,7%) услуг, в государственных органах оказано более 101 тыс услуг. Следует отметить, что в 2021 году наблюдается положительная динамика снижения количества правонарушений. В 2020 году — 2 279, в прошлом году — 488 нарушений. Таким образом, количество нарушений уменьшилось в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом. Наибольшее количество нарушений – 88 фактов или 18% выявлены Департаментом информатизации», - сообщил он.

Всего за нарушения были привлечены к ответственности 15 должностных лиц.

Также в регионе, по словам А. Кашиева, наблюдается положительная динамика снижения нарушений сроков предоставления услуг по сравнению с 2020 годом. Местными исполнительными органами с нарушениями сроков оказано 18 услуг. Таким образом, число нарушений снизилось на 25%.

«Вместе с тем нарушения допущены:

по четыре факта – в акиматах Карасуского и Мендыкаринского районов, по три факта – в Костанайском, Денисовском и районе Б. Майлина, один факт – Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования. Следует отметить, что указанные регионы допускают нарушения систематически, за что ежегодно снижаются баллы в оценке эффективности деятельности акимата области в целом», - отметил глава профильного ведомства.

Он подчеркнула, что заместители акимов районов и руководители аппаратов вышеуказанных регионов привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Однако несмотря на позитивно динамичный характер все же имеется ряд недостатков, на которые необходимо обратить внимание. В течение 2021 года органами-услугодателями допускались грубые нарушения, большая часть которых подвержена коррупционным рискам и приходится на сферу земельных отношений, приведу примеры. В среднем удовлетворенность всеми услугами составила 9,10 балла из 10-ти возможных, в сравнении с результатами прошлого года удовлетворенность услугополучателей увеличилась на 0,09 балла», - добавил А. Кашиев.

По итогам совещания акимам регионов, руководителям управлений было рекомендовано взять на личный контроль вопросы повышения качества оказания государственных услуг, применив практику ежемесячных заслушиваний руководителей органов – услугодателей о мерах, направленных на предотвращение нарушений.