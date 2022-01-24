Более девяти миллионов казахстанцев получили первую дозу вакцины против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 126 541 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинированы 8 690 027 человек.







