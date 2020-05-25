Более десятка подростков, рискуя жизнями, купались в бурном и холодном Урале

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау полицейские пресекают купание детей в бурной во время раздолья и холодной реке Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В воскресенье сотрудники полиции выявили более десятка подростков, купающихся несмотря на очень сильное течение. Ребят задержали. Родители детей были вызваны в управление полиции города Атырау. В отношении них были составлены протоколы по статье 364 Кодекса РК об административных нарушениях (Нарушение правил общего водопользования)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В ведомстве проинформировали, что патрулирование берегов реки, в которой каждую весну тонут дети, будет продолжено.