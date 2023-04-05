Более десятка новых международных авиарейсов откроют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К весенне-летнему сезону будут открыты новые авиарейсы в Доху, Анкару, Медину, Баку и Душанбе. Кроме того, будет увеличено число рейсов в Стамбул, Тбилиси, Пхукет, Мале, Дели, Чэнду, Лондон, Ираклион и Подгорицу. Об этом сообщили в Комитете туризма при Министерстве культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ».

Причем задействованы будут не только аэропорты Алматы и Астаны, но и воздушные гавани Шымкента, Актау и Туркестана.

Ряд иностранных авиакомпаний также планируют наладить авиасообщение с Казахстаном. Например, малазийский лоукостер Air Asia X собирается запустить рейс из Куала-Лумпура в Алматы, а тайский перевозчик Thai Air Asia – из Бангкока в Алматы. Иранская компания Qeshm Air планирует открыть рейс по маршруту Алматы – Токио. Оманский SalamAir с 1 июля запускает рейс Маскат – Алматы.

Помимо этого, отечественным перевозчиком Air Astana прорабатывается вопрос о выполнении двух регулярных рейсов в неделю между Алматы и Тель-Авивом.

«Открытие новых направлений – важный шаг для развития казахстанского туризма. Благодаря этому у иностранных гостей, которые планируют посетить нашу страну, появляется еще больше возможностей посетить Казахстан. Переговоры с зарубежными партнерами по запуску новых маршрутов проводятся регулярно. Например, в прошлом году были открыты 10 новых направлений в 7 стран. В нынешнем году эта работа продолжается», – заявил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков.