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    19:38, 12 Май 2021 | GMT +6

    Более десяти тысяч работников Тенгиза вакцинировались от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 10 тысяч работников Тенгизского месторождения вакцинировались от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в апреле текущего года Правительство РК поставило в компанию Тенгизшевройл 15 000 доз вакцины Gam-COVID-Vac (Sputnik V) в рамках государственной программы вакцинации.

    Каждый работник Тенгизского месторождения, включая непосредственных сотрудников, экспатриантов и деловых партнеров, имеет право на получение вакцины в существующих центрах вакцинации на Тенгизе и в Атырау. Вакцинация осуществляется исключительно на добровольной основе.

    Общее число желающих получить вакцину на сегодня составляет более 15 тысяч человек, вакцинировано первым компонентом вакцин более 10 тысяч человек.

    Как проинформировали в пресс-службе, с 11 мая сотрудники ТШО и бизнес-партнеров могут получить вакцины в центрах «Медикер» в городах Атырау, Кульсары, Нур-Султан, Алматы, Уральск, Шымкент, Актобе, Актау и Жанаозен.

    Всего в Атырауской области первым компонентом вакцин «QazVac» и «Спутник V» вакцинировано более 40 тысяч жителей.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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