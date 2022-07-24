24 Июля 2022 21:16

Более десяти дворов благоустроят в этом году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде, в районе имени Казыбек би в этом году запланировали комплексное благоустройство 13 дворов. На каждую территорию разработан свой эскизный проект. В него входит все необходимое для комфорта: от установки футбольных полей и детских площадок до асфальтирования парковок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы начались в июне. В некоторых дворах уже произошли кардинальные изменения. В дворовую коробку на улице Муканова 16, входит несколько многоэтажек. Благоустройство здесь завершается. Дети уже облюбовали тренажеры. Гуляют мамы и бабушки с маленькими детьми. Для обустройства футбольных полей с искусственным газоном использовали столичный опыт: антивандальное ограждение, сверху сетка, чтобы мяч не вылетал за пределы, освещение.

Жители проспекта Н. Назарбаева 63 давно просили обустроить двор. Территория была заброшена. Сейчас на месте пустыря появилась спортивная зона с футбольным полем, воркаут-площадкой, уличными тренажерами. Детскую площадку в виде корабля установили в прошлом году. Игровая зона расширяется. Будут установлены и новые комплексы. Возле подъездов есть скамейки и урны. Парковки заасфальтировали.

Новое футбольное поле скоро откроется и во дворе на проспекте Н. Абдирова 22/4. Подготовили участки под тренажеры и детскую площадку. Идут работы во дворе дома 37 на улице Ержанова. При укладке брусчатки на тротуарах предусмотрели удобный съезд для колясок. Недолго осталось жить старым железным горкам и песочнице. Убранный земельный слой используют для отсыпки.

Скоро преобразится двор на Язева 7. Не остались без внимания и малые застройки рядом с частным сектором. Во дворе дома 8 на улице Кирпичной уложили асфальт. Здесь обновят футбольное поле, на котором играет вся местная детвора.





«По району на этот год запланировали комплексное благоустройство 13 дворовых территорий, установку 17 детских игровых площадок. На каждый двор разработан эскизный проект, учтены пожелания жителей. Сегодня по 6 дворам ведутся работы, большая часть уже сделана. Ожидается поставка крупных игровых комплексов. Подрядчик – компания из Акмолинской области, имеющая опыт благоустройства дворов в столице. В обязательном порядке отечественное содержание, используются местные материалы. Контроль осуществляется ежедневно, все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке. Все работы планируется завершить до конца августа», – пояснил заместитель акима района имени Казыбек би Караганды Мадияр Жагалбайлы.



