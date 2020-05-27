Более четырех тысяч выпускников планируют сдавать ЕНТ в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атырауской области 4211 выпускников школ планируют принять участие в ЕНТ. В Едином национальном тестировании планируют принять также 834 выпускника колледжей. Об этом сообщала и.о. областного управления образования Аккенже Исанбергенова на селекторном совещании с участием акима области Махамбетом Досмухамбетовым, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В настоящее время подготовка к участию в ЕНТ проводится на нескольких интернет-платформах, которые были приспособлены для дистанционного обучения. Кроме этого, абитуриенты самостоятельно могут вести подготовку к ЕНТ посредством информационных порталов.
«В связи с мировой пандемией коронавируса, ЕНТ будет проводиться с учетом усиленных мер по санитарной безопасности.
В Атырауской области подготовлены 8 центров тестирования. Весь процесс ЕНТ на согласовании у главного санитарного врача области. Проведение тестирования планируется в аудиториях. Сейчас подготовку проходят 86 аудиторий. Количество претендентов на участие в ЕНТ увеличилось. Все они разделены на 29 потоков», - сказала А. Исанбергенова.
Пояснив, что подготовка аудиторий - это установка камер видеонаблюдения, «глушилок» сотовой связи, кондиционеров.
Глава региона Махамбет Досмухамбетов поручил провести ЕНТ на высоком уровне, а также взять на контроль вопросы санитарной безопасности.
В этом году общеобразовательных учреждения в регионе закончили 5286 выпускников, из них 76% изъявили желание участвовать в Едином национальном тестировании.
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