Более четырех тысяч преступлений зарегистрировали в Казахстане после снятия режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» зарегистрировано более 4 тысяч преступлений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в МВД сообщили, что после снятия режима чрезвычайного положения с 19 января во всех регионах страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

За период проведения мероприятия зарегистрировано более 4 тысяч преступлений, из которых свыше 300 – в общественных местах и 80 – на улицах.

«Наибольшее количество преступлений совершено в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях, Алматы и Шымкенте. Раскрыто «по горячим следам» свыше 2 700 преступлений», - сказал в ходе онлайн-брифинга МВД начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев.

К примеру, как отметили в МВД, 19 января в Актобе сотрудниками полиции «по горячим следам» были задержаны двое ранее судимых граждан, которые ночью в медицинских масках вошли в АЗС «Qazaq Oil», угрожая ножом и молотком заправщику и кассиру из кассы, завладели деньгами более 100 тысяч тенге и сотовым телефоном. 21 января задержан гражданин, который на окраине села Бахты Урджарского района Восточно-Казахстанской области выстрелом из карабина совершил убийство индивидуального предпринимателя.

Как проинформировал Багланбек Айтпаев, раскрыто более 700 ранее совершенных преступлений, в числе которых тяжкие и особо тяжкие преступления. Задержано 107 уголовных преступников, находящихся в розыске.

«К примеру, в Алматы задержаны и водворены в ИВС шесть жителей города Алматы и Алматинской области, которые участвовали в массовых беспорядках, а также раздавали металлические арматуры, послужившие орудием преступлений против сотрудников и военнослужащих», - отметил он.

«В Нур-Султане задержан находившийся в межгосударственном розыске гражданин, житель Жамбылской области, который 5 января в поселке Толе би Шуского района Жамбылской области принимал участие в поджоге административного здания партии «Nur Otan», - сообщил Багланбек Айтпаев.