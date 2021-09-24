Более четырех тысяч нарушений зарегистрировали на семи перекрестках в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года на семи перекрёстках, оборудованных контрольно-измерительными приборами, зарегистрировали 4 121 нарушение правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске автоматические системы фото- и видеофиксации работают на семи оживленных перекрестках.

Система «ИНТЕГРА» состоит из 27 камер, которые фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию на пересечениях улиц Абая-Назарбаева, Интернациональной-Жамбыла и Интернациональной-Астаны.

Комбинированные системы «МИРАЖ» из 16 камер держат под контролем перекрёстки улиц Жамбыла-Партизанской, Г. Мусрепова-Жамбыла, Н. Назарбаева-Интернациональной и Жамбыла-К. Сутюшева, они фиксируют несоблюдение скоростного режима.

Петропавловские полицейские обеспокоены ситуацией на дорогах города. Перекрёстки являются одними из наиболее аварийноопасных участков. Стражи порядка просят водителей быть внимательными на дорогах и придерживаться требований правил дорожного движения.