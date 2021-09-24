РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:24, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более четырех тысяч нарушений зарегистрировали на семи перекрестках в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года на семи перекрёстках, оборудованных контрольно-измерительными приборами, зарегистрировали 4 121 нарушение правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске автоматические системы фото- и видеофиксации работают на семи оживленных перекрестках.

    Система «ИНТЕГРА» состоит из 27 камер, которые фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию на пересечениях улиц Абая-Назарбаева, Интернациональной-Жамбыла и Интернациональной-Астаны.

    Комбинированные системы «МИРАЖ» из 16 камер держат под контролем перекрёстки улиц Жамбыла-Партизанской, Г. Мусрепова-Жамбыла, Н. Назарбаева-Интернациональной и Жамбыла-К. Сутюшева, они фиксируют несоблюдение скоростного режима.

    Петропавловские полицейские обеспокоены ситуацией на дорогах города. Перекрёстки являются одними из наиболее аварийноопасных участков. Стражи порядка просят водителей быть внимательными на дорогах и придерживаться требований правил дорожного движения.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Транспорт Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!