Более четырех тысяч нарушений зарегистрировали на семи перекрестках в Петропавловске
По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске автоматические системы фото- и видеофиксации работают на семи оживленных перекрестках.
Система «ИНТЕГРА» состоит из 27 камер, которые фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию на пересечениях улиц Абая-Назарбаева, Интернациональной-Жамбыла и Интернациональной-Астаны.
Комбинированные системы «МИРАЖ» из 16 камер держат под контролем перекрёстки улиц Жамбыла-Партизанской, Г. Мусрепова-Жамбыла, Н. Назарбаева-Интернациональной и Жамбыла-К. Сутюшева, они фиксируют несоблюдение скоростного режима.
Петропавловские полицейские обеспокоены ситуацией на дорогах города. Перекрёстки являются одними из наиболее аварийноопасных участков. Стражи порядка просят водителей быть внимательными на дорогах и придерживаться требований правил дорожного движения.