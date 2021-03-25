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Более четырех тысяч масок раздали полицейские шымкентцам

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Марта 2021, 03:33
Более четырех тысяч масок раздали полицейские шымкентцам

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские раздали маски гражданам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По поручению начальника департамента полиции города Шымкента сотрудники полиции раздали маски гражданам в местах массового скопления людей и водителям транспорта. Стражи порядка в очередной раз разъяснили жителям, что в борьбе с пандемией важно соблюдать санитарные правила и принимать меры предосторожности.

Полицейские раздали маски со специальной надписью «I love Shymkent» на основных улицах города и в местах массового скопления граждан.

Также полицейские останавливали водителей и вручали им маски. В ходе мероприятия полицейскими было роздано более четырех тысяч масок.


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