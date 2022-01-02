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Более четырех тысяч лиц с инвалидностью трудоустроено в Казахстане за два месяца

2 Января 2022 14:46
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Более четырех тысяч лиц с инвалидностью трудоустроено в Казахстане за два месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о механизме трудоустройства лиц с инвалидностью в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предусмотрена специальная квота рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью (от 2-х до 4-х процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда). За 3 квартал текущего года в рамках квоты трудоустроено 4,7 тысяч лиц с инвалидностью. Новым Национальным проектом по развитию предпринимательства на 2021-2025 года предусматривается приоритетное участие лиц с инвалидностью на социальных рабочих местах», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» лица с инвалидностью имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и лекарственных средств.

«Для оказания медицинской реабилитации, в том числе лицам с инвалидностью, в системе обязательного социального медицинского страхования на 2021 год предусмотрены расходы в размере 61,9 млрд тенге. В этой связи повышение пособий необходимо рассматривать комплексно», - отметил зампремьера.

«Улучшение положения лиц с инвалидностью, в первую очередь, должно быть направлено на развитие инструментов занятости для вовлечения трудоспособных граждан в трудовую деятельность (постоянные и временные рабочие места, выделение квот рабочих мест для трудоустройства, развитие предпринимательской деятельности). Работа в данных направлениях продолжается и находится на постоянном контроле Правительства», - заключил А. Смаилов.


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#Правительство РК   #Общество   #Алихан Смаилов   #Трудоустройство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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