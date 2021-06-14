Более четырех тысяч лиц привлекли к ответственности за бытовое насилие в июне – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 9 июня зарегистрировано более 5 тысяч сообщений и заявлений о фактах бытового насилия в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 9 июня Министерство внутренних дел проводит республиканское профилактическое мероприятие «Быт». Оно направлено на пресечение и противодействие бытовому насилию и правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в профилактическом мероприятии задействовано 7 тысяч сотрудников полиции, также привлечены представители государственных органов и общественности.

«За 5 дней операции посещено по месту жительства более 30 тысяч подучетных лиц, выявлено и поставлено на учет в ОВД - 5 тысяч лиц, склонных к совершению правонарушений, в том числе 424 алкоголиков, 99 наркоманов и 498 неблагополучных семей. Всего с начала ОПМ зарегистрировано более 5 тысяч сообщений и заявлений о фактах бытового насилия. По данным обращениям привлечено к административной ответственности более 4 тысяч лиц, зарегистрировано одно преступление. Профилактическое мероприятие «Быт» будет проводиться весь июнь», - резюмировал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю совершено 3 307 преступлений.