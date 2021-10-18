Более четырех тысяч детей охвачены инклюзивным образованием в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О создании безбарьерной среды в школах для детей с особыми образовательными потребностями в Костанайской области рассказала в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя областного управления образования Айман Ибраева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области на начало учебного года в области обследовано более 9 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 1917 детей-инвалидов.

«На сегодняшний день в регионе система поддержки детей с особыми образовательными потребностями включает функционирование 6 специальных школ и школ-интернатов, в которых обучаются 762 ребёнка. Также в 115 специальных классах общеобразовательных школ обучаются 802 ребенка с различными нарушениями, в том числе речи, зрения, с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. Всего в 395 школах области охвачены инклюзивным образованием 4078 детей», - сообщила А. Ибраева.

Почти год назад в регионе были открыты 2 кабинета поддержки инклюзии в Рудном и Карасуском районе для создания комфортного пространства с целью развития детей с особыми образовательными потребностями, чтобы дети чувствовали и воспринимали себя равными среди равных.

«Данные кабинеты поддержки посещали 16 особых детей, в течение учебного года проводились психологические тренинги для родителей, разрабатывались с помощью кураторов фонда «Болашак» индивидуальные образовательные маршруты для детей, а также прошли обучение 20 педагогов-ассистентов при Национальном научно-практическом центре коррекционной педагогики, а также Центре «Балама», - рассказала замруководителя профильного ведомства.

Так, за неполный учебный год - с декабря 2020 по май 2020 - у кабинетов уже имеются достижения: в кабинете инклюзии Рудного по заключению 5 детей вышли из сопровождения, в кабинете инклюзии Карасуского района 1 ребенок научился читать, у двоих появилась усидчивость и организационные навыки и умения.

«С 2019 года показал высокую эффективность кабинет поддержки инклюзии в СШ №29 города Костаная, где занимаются 10 детей-аутистов, для которых при помощи методического сопровождения кураторов фонда «Болашак» разработаны образовательные маршруты или индивидуальные программы развития, а также в течение учебного года дополнялись и обновлялись по мере усвоения социально-поведенческих и академических навыков, - отметила Айман Ибраева. - Кроме того, открыты 2 ресурсных центра в городе Аркалыке на базе СШ №6 и в Костанае на базе СШ №27».

Такие кабинеты и ресурсные центры, по словам заместителя руководителя управления образования, должны быть в большинстве школ. При этом, для их открытия необходимо не только соответствующее оборудование, мебель, учебно-методические пособия, но и специалисты: дефектолог, логопед, психолог, педагог-ассистент.

«Для расширения охвата коррекционной помощью из отдаленных регионов и непрерывностью образовательного процесса, с января текущего года реорганизован реабилитационный центр для детей с особыми образовательными потребностями в Костанайский специальный комплекс №2. В данном комплексе имеется интернат на 30 мест для иногородних детей, а также собственная база отдыха «Алтынгуль», где дети могут получать оздоровление и коррекционную поддержку в летний период. Согласно стандарту оказания государственных услуг лагерь охватывает летним отдыхом детей с легкой, умеренной умственной отсталостью, РДА, ЗПР, обучающихся и воспитывающихся по специальным образовательным программам из всех регионов области»,-добавила она.

Отметим, что с начала текущего учебного года в области также открылся интернат на 30 мест для детей с интеллектуальными нарушениями при Аркалыкской специальной школе, а также для детей с нарушениями зрения открыт класс предшкольной подготовки в Костанайском специальном комплексе для детей с нарушениями слуха.