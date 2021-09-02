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    10:18, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более четырех млрд тенге выделят на модернизацию лабораторного оборудования в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств выделят на модернизацию лабораторного оборудования в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президентом Республики Казахстан дано поручение создать Национальную систему прогнозирования биобезопасности и принять закон «О биологической безопасности». В рамках реализации данного поручения нами разработаны проекты Законов «О биологической безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности», которые 29 июня 2021 года были внесены на рассмотрение Мажилиса Парламента», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    Глава Минздрава добавил, что вместе с тем, Глава государства поручил лаборатории санитарно-эпидемиологической экспертизы обеспечить высокотехнологическим оборудованием, соответствующим международным стандартам.

    «Модернизация лабораторного оборудования позволит выполнять весь спектр необходимых исследований, сократить время проведения тестов, повысить качество предоставляемых услуг, а также оказывать помощь в эпидемиологических расследованиях и определять первопричины вспышек. На эти цели из средств республиканского бюджета предусмотрено финансирование в объеме 4,7 млрд. тенге», - сообщил Алексей Цой.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Минздрав РК
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