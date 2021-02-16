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    11:34, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Более четырех млрд кубометров газа добыто в январе – Нурлан Ногаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О добыче газа в январе текущего года рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 2021 год январь было добыто 4,7 млрд кубометров газа, снижение производства добычи газа произошло из-за того, что на месторождении Тенгиз электроэнергия была выведена из рабочего состояния, что привело и к снижению сжиженного газа. Товарный газ составил 2,5 млрд кубометров, план составляет 112,4%. Производство сжиженного газа – 280 тысяч тонн, по плану составляет 102,6%. Экспортировано 736 млн кубометров газа, план составляет 119,3%», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Он также рассказал о производстве дизельного топлива.

    «По дизельному топливу 326 тысяч тонн, план исполнен на 77%, по авиатопливу (производство - прим. авт.) составило 35 тысяч тонн, план 91,4%. Причина снижения данных показателей: в текущем году, 17 января, был сбой при доставке электрической энергии в Атырауский НПЗ, который привел к католическому крекингу, и в этой связи, несмотря на снижение показателей добычи нефти, нефтепродуктов, на внутреннем рынке запас нефтяных продуктов в стабильном состоянии», - отметил глава Минэнерго.

    «Например, если рассматривать мазут, он составляет 242 тысячи тонн – 116%. Также на снижение мазута также повлияла ситуация на Атырауском НПЗ», - заключил министр.


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