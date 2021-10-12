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    18:17, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более четырех млн тенге заплатили актюбинцы за нарушение карантина

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Ashyq» 92 актюбинца-нарушителя карантинного режима с «красным» статусом заплатили штрафы на общую сумму более 4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Актюбинской области.

    «С начала введения программы «Ashyq» в регионе определены 240 человек со статусом «желтый» и 335 человек со статусом «красный». На сегодняшний день вынесены постановления главного государственного санитарного врача города Актобе в отношении 100 человек с «желтым» статусом. Еще 92 физических лица со статусом «красный» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 425 Кодекса РК «Об административном правонарушении» на сумму 4 069 215 тенге», - говорится в сообщении ведомства.

    В целом проект «Ashyq» работает на территории Актюбинской области с 14 апреля. 4216 предпринимателей Актюбинской области подали заявки на участие в проекте «Ashyq», из них 4216 получили QR-коды, из них участники со статусом «Лидер» - 153.

    Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане мониторинг выявил 26 667 объектов, работавших с нарушениями карантинных мер. Это 2,7% процента от всех проверенных организаций.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Ashyq Общество Актюбинская область
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