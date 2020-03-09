Более четырех млн тенге потратил житель Кокшетау на несуществующую машину

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более четырех млн тенге заплатил житель Кокшетау за несуществующую машину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, с заявлением в полицию обратился 36-летний житель города Кокшетау.

«Стражам порядка мужчина рассказал, что в декабре 2019 года он перевел 4 млн 200 тысяч тенге на банковский счет жителя областного центра, с которым пострадавшему ни разу не пришлось встретиться лично. С потерпевшим все условия сделки были обговорены по телефону. Так, подозреваемый убедил мужчину, что доставит за эту сумму автомобиль из ближнего зарубежья. После получения денежных средств от потерпевшего мошенник перестал выходить на связь с покупателем», - пояснили в ведомстве.

Позже полицейскими был установлен 41-летний житель областного центра. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество».