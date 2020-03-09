+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более четырех млн тенге потратил житель Кокшетау на несуществующую машину

9 Марта 2020 19:33
Поделиться:
Более четырех млн тенге потратил житель Кокшетау на несуществующую машину

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более четырех млн тенге заплатил житель Кокшетау за несуществующую машину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Несуществующие ювелирные украшения продавала в социальной сети жительница Тараза
В Атырау ежедневно полиция регистрирует 4-5 случаев мошенничества Мошенники под видом дальних родственников выуживали деньги у таразцев Завскладом колледжа обещала помочь отчисленным студентам в Алматы

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, с заявлением в полицию обратился 36-летний житель города Кокшетау.

«Стражам порядка мужчина рассказал, что в декабре 2019 года он перевел 4 млн 200 тысяч тенге на банковский счет жителя областного центра, с которым пострадавшему ни разу не пришлось встретиться лично. С потерпевшим все условия сделки были обговорены по телефону. Так, подозреваемый убедил мужчину, что доставит за эту сумму автомобиль из ближнего зарубежья. После получения денежных средств от потерпевшего мошенник перестал выходить на связь с покупателем», - пояснили в ведомстве.

Позже полицейскими был установлен 41-летний житель областного центра. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив