Более четырех млн тенге должен вернуть государству сельский садик из-за ошибок актюбинских чиновников

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за нарушений в работе сотрудников акимата Байганинского района Актюбинской области частный садик в селе Жаркамыс должен вернуть государству 4,2 млн тенге за фактически выполненный госзаказ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С жалобой на действия госслужащих в палату предпринимателей обратилось ТОО «Инабат С». Вопрос рассмотрел совет предпринимателей.

В сентябре 2021 года в адрес ТОО «Инабат С» поступило письмо за подписью акима Жаркамысского сельского округа о необходимости возврата бюджетных средств в сумме 4,2 млн тенге, перечисленных ранее на подушевое финансирование - госзаказ по дошкольному воспитанию 50 детей. Несмотря на фактическое выполнение госзаказа по дошкольному воспитанию детей в октябре-декабре 2018 года госаудит 2021 года выявил необоснованность перечисления бюджетных средств.

Согласно заключению ревизионной комиссии, основным выявленным нарушением стало отсутствие направлений при приеме детей в садик.

«В 2018 году администратором бюджетной программы ГУ «Отдел образования Байганинского района», на основании заключенного договора № 42 от 13 декабря 2018 года необоснованно перечислено поставщику ТОО «Инабат С» детский сад «Ботакан» - 4 209 000 тенге. В соответствии с требованиями стандарта государственной услуги «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования» необходимо иметь направление для приема детей в дошкольные организации образования. Однако установлено, что на детей, не имеющих направления на прием в детский сад «Ботакан» ТОО «Инабат С», отделом образования необоснованно перечислены бюджетные средства на подушевое финансирование на вышеуказанную сумму», - говорится в заключении.

По словам председателя областного филиала Казахстанской ассоциации дошкольного образования Натальи Каюдиной, сотрудники акимата допустили грубейшие ошибки из-за которых предприниматель должен платить более 4 млн тенге.

«Вы вовремя не выдали направление в детсад или не открыли автоматизацию вовремя, но можно бумажным вариантом выдать направление», - считает Наталья Каюдина.

По словам предпринимательницы Сулушаш Жоламан, она является молодым бизнесменом и не знала о необходимости истребования направлений в детсад, кроме того разъяснительной работы с ней сотрудники акимата не проводили.

Аким Жаркамысского сельского округа Асылхан Жубаналин отметил, что согласно законодательства, после выявленных нарушений ревкома он не может попросту списать эти средства.

«Мы получили результаты аудита и подали иск в экономический суд. Предпринимателю было выдано извещение, но садик не может оплатить эту сумму, поэтому мы подали в суд. Если мы дело сократим, то дело будет коррупционным», - сказал аким.

По итогам заседания председатель совета предпринимателей Есимхан Курмангазин отметил, что общим решением членов совета предпринимателей решено оказать консультационно-правовую помощь ТОО «Инабат С» в государственных органах, в том числе и в суде, а также при необходимости провести медиативную работу для урегулирования вопроса.

В акимат Актюбинской области направят письмо с информацией о фактах нарушения прав предпринимателя ТОО «Инабат С» со стороны должностных лиц акимата и отдела образования Байганинского района для рассмотрения и принятия мер по восстановлению нарушенных прав предпринимателя, а также привлечения виновных должностных лиц к ответственности.